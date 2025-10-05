Motothon Gujan-Mestras
Le Motothon est une rencontre amicale entre motards et la population, autour des communes du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre, dont les bénéfices seront reversés au TÉLÉTHON.
Rassemblement de 300 motos, toutes cylindrées confondues et side-cars, pour une randonnée de 80 km sur le Bassin.
Un moment priviligié pour se faire plaisir en dehors de toute compétition.
PROGRAMME
8h30: Accueil au Lac de la Magdeleine
Café croissant offerts
1 h: Consignes de sécurité
Départ du convoi
Parcours Gujan-Mestras La Teste de Buch Biscarosse Sanguinet Gujan-Mestras
13h Pause déjeuner repas pique-nique dans une ambiance festive et conviviale .
Lions Club Les Parqueurs Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 24 86 49 lionsclublesparqueurs@gmail.com
