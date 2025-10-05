Motothon Gujan-Mestras

Motothon Gujan-Mestras dimanche 5 octobre 2025.

Motothon

Lions Club Les Parqueurs Gujan-Mestras Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Le Motothon est une rencontre amicale entre motards et la population, autour des communes du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre, dont les bénéfices seront reversés au TÉLÉTHON.

Rassemblement de 300 motos, toutes cylindrées confondues et side-cars, pour une randonnée de 80 km sur le Bassin.

Un moment priviligié pour se faire plaisir en dehors de toute compétition.

PROGRAMME

8h30: Accueil au Lac de la Magdeleine

Café croissant offerts

1 h: Consignes de sécurité

Départ du convoi

Parcours Gujan-Mestras La Teste de Buch Biscarosse Sanguinet Gujan-Mestras

13h Pause déjeuner repas pique-nique dans une ambiance festive et conviviale .

Lions Club Les Parqueurs Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 24 86 49 lionsclublesparqueurs@gmail.com

English : Motothon

German : Motothon

Italiano :

Espanol : Motothon

L’événement Motothon Gujan-Mestras a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Gujan-Mestras