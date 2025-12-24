Motricité de 12 mois à 3 ans avec l’association l’atelier des Loutres, Saint Aulaye-Puymangou
Motricité de 12 mois à 3 ans avec l'association l'atelier des Loutres, Saint Aulaye-Puymangou samedi 17 janvier 2026.
Motricité de 12 mois à 3 ans avec l’association l’atelier des Loutres
Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Motricité de 12 mois à 3 ans à la salle Rosa Bonheur.
Sur Inscription au 06 34 46 84 33/
bonjour@atelierdesloutres.fr
Gratuit
Motricité de 12 mois à 3 ans à la salle Rosa Bonheur.
Sur Inscription au 06 34 46 84 33/
bonjour@atelierdesloutres.fr
Gratuit .
Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 46 84 33 bonjour@atelierdesloutres.fr
English : Motricité de 12 mois à 3 ans avec l’association l’atelier des Loutres
Motricity from 12 months to 3 years at salle Rosa Bonheur.
Registration on 06 34 46 84 33/
bonjour@atelierdesloutres.fr
Free
