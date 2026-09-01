Motricité fine RPE Verdun-Ciel Verdun-Ciel

Informations pratiques

Verdun-Ciel

Motricité fine

RPE Verdun-Ciel 24 Rue de Beaune Verdun-Ciel Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 09:00:00

fin : 2026-09-21 11:00:00

Date(s) :

2026-09-21

Ouvert aux parents. Inscription auprès de Sophie Menand. .

RPE Verdun-Ciel 24 Rue de Beaune Verdun-Ciel 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 98 13 34

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English : Motricité fine

L’événement Motricité fine Verdun-Ciel a été mis à jour le 2026-09-03 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III