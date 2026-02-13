Motricité libre, Médiathèque Porte Neuve, Charleville-Mézières

Motricité libre Vendredi 27 février, 09h15 Médiathèque Porte Neuve Ardennes

Gratuit – Inscription obligatoire – Enfants marcheurs

C’est par vos mots et votre présence à ses côtés que vous aiderez votre bébé à découvrir son corps et ses limites.

La motricité libre permet d’accompagner son bébé dans l’environnement où il se trouve en respectant ses capacités, tout en l’encourageant dans les efforts qu’il entreprend pour en acquérir de nouvelles.

=> Pour les enfants marcheurs <=

Médiathèque Porte Neuve 8 place de la Préfecture 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

Accompagner bébé dans la découverte de son corps