Motricité Périers
Motricité
8 place du Fairage Périers Manche
Début : 2025-12-19 09:30:00
fin : 2025-12-19 11:30:00
2025-12-19
Venir avec une tenue adaptée.
Pour les 0 à 3 ans. .
8 place du Fairage Périers 50190 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62 lafourmiliere@cocm.fr
