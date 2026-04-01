Motricité Salle de danse Plouescat

Motricité

Salle de danse Place de l’Europe Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 09:30:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Atelier motricité parent/enfant. Sur inscription de 0 à 3 ans. .

Salle de danse Place de l’Europe Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59

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English : Motricité

L’événement Motricité Plouescat a été mis à jour le 2026-03-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX