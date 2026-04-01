Motricité Salle de danse Plouescat
Motricité Salle de danse Plouescat mercredi 15 avril 2026.
Motricité
Salle de danse Place de l’Europe Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 09:30:00
fin : 2026-04-15 12:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Atelier motricité parent/enfant. Sur inscription de 0 à 3 ans. .
Salle de danse Place de l’Europe Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Motricité
L’événement Motricité Plouescat a été mis à jour le 2026-03-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX