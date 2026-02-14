Mots création, Femmes relais Karayb, Fort-de-France

Mots création 1 avril – 6 mai, les mercredis Femmes relais Karayb Martinique

15 à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T16:00:00+02:00 – 2026-04-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T16:00:00+02:00 – 2026-05-06T18:00:00+02:00

Tous publics souhaitant s’exprimer par l’écrit.

Personnes sous main de justice.

Promouvoir l’Expression : Transformer l’individu en créateur de contenu en stimulant la production littéraire et l’expression personnelle.

Initiation aux structures simples (haïku, quatrain). Techniques de lâcher-prise et écriture guidée à partir des Dix Mots.

Femmes relais Karayb Fort-de-france Fort-de-France Martinique Martinique

Dis-moi Dix mots