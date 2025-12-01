Mots croisés lectures à voix haute Pauillac
Mots croisés lectures à voix haute Pauillac samedi 20 décembre 2025.
Mots croisés lectures à voix haute
13 Rue Aristide Briand Pauillac Gironde
Début : 2025-12-20
fin : 2026-01-31
2025-12-20
Sam 20 déc 10h / Sam 10 jan /
sam 17 jan / sam 24 jan / sam 31 jan
Inscription 05 56 59 02 20
Avec Sophie Robin et
Martine Lucciani, comédiennes Cie Je suis noir de monde
Ateliers de lecture à voix haute sur le thème jardins je lis, je lis avec d’autres, je lis pour d’autres… Donner à entendre le bruit des mots, le rythme des phrases. Donner à entendre le souffle, la musique du texte. Chaque lecteur.trice, chaque lecture est unique. Travail sur sa singularité. Travail d’écoute, de concentration. Sortir de soi, sortir sa voix pour l’autre.
Dans le cadre du programme « Cultivons nos jardins » du Réseau des bibliothèques Médoc Cœur de Presqu’île. .
