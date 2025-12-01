Mots croisés lectures à voix haute Pauillac

Mots croisés lectures à voix haute Pauillac samedi 20 décembre 2025.

Mots croisés lectures à voix haute

13 Rue Aristide Briand Pauillac Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2025-12-20

5 rendez-vous :

Sam 20 déc 10h / Sam 10 jan /

sam 17 jan / sam 24 jan / sam 31 jan

Inscription 05 56 59 02 20

Avec Sophie Robin et

Martine Lucciani, comédiennes Cie Je suis noir de monde

Ateliers de lecture à voix haute sur le thème jardins je lis, je lis avec d’autres, je lis pour d’autres… Donner à entendre le bruit des mots, le rythme des phrases. Donner à entendre le souffle, la musique du texte. Chaque lecteur.trice, chaque lecture est unique. Travail sur sa singularité. Travail d’écoute, de concentration. Sortir de soi, sortir sa voix pour l’autre.

Dans le cadre du programme « Cultivons nos jardins » du Réseau des bibliothèques Médoc Cœur de Presqu’île. .

13 Rue Aristide Briand Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine

English : Mots croisés lectures à voix haute

German : Mots croisés lectures à voix haute

Italiano :

Espanol : Mots croisés lectures à voix haute

L’événement Mots croisés lectures à voix haute Pauillac a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Médoc-Vignoble