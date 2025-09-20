Mots d’architecture La Villa Mas Saint-Denis

Gratuit sur inscription. Le lieu de RDV est devant la maison Mas (anciennement Artothèque)

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Jeu participatif autour du vocabulaire du bâti réunionnais

Le patrimoine se cache aussi dans les mots !

Avec l’animation « Mots d’architecture », découvrez de façon ludique le vocabulaire des architectures réunionnaises : noms des éléments de construction, matériaux typiques, savoir-faire traditionnels…

Un jeu interactif pour petits et grands

L’occasion de mieux comprendre comment se construisent nos bâtiments

Et de redécouvrir les spécificités du bâti néo-classique créole, entre tradition et adaptation au climat tropical.

Entre mots techniques, expressions locales et gestes de construction, venez enrichir votre regard sur notre patrimoine architectural.

Une animation conviviale, ouverte à tous !

La Villa Mas 26 rue de Paris 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion Grand Est 0262202482 [{« type »: « email », « value »: « associationplus974@gmail.com »}]

