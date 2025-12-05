Mots d’auteur, regards de jeunes rencontre littéraire et photographique Espace de la Gare Argelès-Gazost

Mots d’auteur, regards de jeunes rencontre littéraire et photographique

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-05 18:30:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

2025-12-05

Entre les images réalisées par les adolescents de l’Espace Jeunes autour du roman 100 déjà et la rencontre avec Georges Barax, parrain du Salon du Livre 2025, laissez-vous porter à travers un siècle d’histoire d’Argelès-Gazost. Gratuit et ouvert à tous.

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22

English :

Between images created by Espace Jeunes teenagers around the novel 100 déjà and a meeting with Georges Barax, patron of the Salon du Livre 2025, let yourself be carried through a century of Argelès-Gazost history. Free and open to all.

German :

Zwischen den Bildern, die von den Jugendlichen des Jugendzentrums zum Roman 100 déjà erstellt wurden, und dem Treffen mit Georges Barax, dem Schirmherrn der Buchmesse 2025, können Sie sich durch ein Jahrhundert der Geschichte von Argelès-Gazost führen lassen. Kostenlos und für alle zugänglich.

Italiano :

Tra le immagini create dagli adolescenti dell’Espace Jeunes intorno al romanzo 100 déjà e l’incontro con Georges Barax, patron del Salon du Livre 2025, lasciatevi trasportare in un secolo di storia di Argelès-Gazost. Gratuito e aperto a tutti.

Espanol :

Entre las imágenes creadas por los adolescentes del Espace Jeunes en torno a la novela 100 déjà y el encuentro con Georges Barax, mecenas del Salon du Livre 2025, déjese llevar a través de un siglo de historia de Argelès-Gazost. Gratuito y abierto a todos.

