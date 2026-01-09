Mots des marmots Langres

Mots des marmots

Madiathèque Marcel Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10

2026-01-10

Tout public
Bulle douillette pour parents-enfants, autour de petites histoires, comptines, jeux de doigts.
Pour les tout-petits de 0 à 3 ans
Sans rendez-vous
durée 30 minutes   .

Madiathèque Marcel Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00  bibliotheque.arland@langres.fr

