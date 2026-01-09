Mots des marmots

Madiathèque Marcel Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Tout public

Bulle douillette pour parents-enfants, autour de petites histoires, comptines, jeux de doigts.

Pour les tout-petits de 0 à 3 ans

Sans rendez-vous

durée 30 minutes .

Madiathèque Marcel Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mots des marmots Langres a été mis à jour le 2026-01-07 par Antenne du Pays de Langres