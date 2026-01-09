Mots des marmots Langres
Mots des marmots Langres samedi 10 janvier 2026.
Mots des marmots
Madiathèque Marcel Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
2026-01-10
Tout public
Bulle douillette pour parents-enfants, autour de petites histoires, comptines, jeux de doigts.
Pour les tout-petits de 0 à 3 ans
Sans rendez-vous
durée 30 minutes .
Madiathèque Marcel Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
