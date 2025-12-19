Mots en scène Faire entendre sa voix Espace Saint-Jacques Lambesc

Mots en scène Faire entendre sa voix

Mercredi 4 février 2026 de 17h à 19h.

Mercredi 11 février 2026 de 17h à 19h.

Mercredi 25 février 2026 de 17h à 19h. Espace Saint-Jacques 3 Avenue De Verdun Lambesc Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-04 17:00:00

fin : 2026-02-04 19:00:00

2026-02-04 2026-02-11 2026-02-25

Mots en Scène propose aux adultes qui le souhaitent de suivre un cycle d’ateliers qui leur permettra de comprendre les vertus de l’argumentation, du discours solidement construit mais aussi les mérites d’une voix posée et d’une gestuelle maîtrisée.

Accompagnés et préparés par des intervenants de l’Atelier de la Langue Française, ils et elles auront pour objectif de réussir à déclamer un discours de manière éloquente et convaincante.



Programme des ateliers

– Mercredi 4 février de 17h à 19h initiation

– Mercredi 11 février de 17h à 19h mise en voix des textes

– Mercredi 25 février de 17h à 19h plan rhétorique et débat contradictoire .

Espace Saint-Jacques 3 Avenue De Verdun Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 63

English :

Mots en Scène offers adults the chance to take part in a series of workshops designed to help them understand the virtues of argumentation and well-constructed speeches, as well as the merits of a steady voice and controlled body language.

