Mots et Mélodies de la ville à la campagne Médiathèque Joseph Schaefer Bitche

Mots et Mélodies de la ville à la campagne

Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin Bitche Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 10:30:00

fin : 2026-01-24 11:15:00

2026-01-24

Avec l’Ensemble Tutti.

Des notes qui résonnent, des mots qui racontent… morceaux musicaux et histoires se croisent le temps d’une animation mise en musique par l’ensemble Tutti de l’école de musique du Pays de Bitche.

Tout public dès 5 ans 45 min sur inscription au 03 87 06 15 76 ou via contact@mediatheque-josephschaefer.frTout public

Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 06 15 76 contact@mediatheque-josephschaefer.fr

English :

With Ensemble Tutti.

Notes that resonate, words that tell… musical pieces and stories intersect during an animation set to music by the Tutti ensemble from the Pays de Bitche music school.

Suitable for all ages 5 and up 45 min registration on 03 87 06 15 76 or contact@mediatheque-josephschaefer.fr

