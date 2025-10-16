Mots et Mets Duras
Mots et Mets Duras jeudi 16 octobre 2025.
Mots et Mets
17 Rue Paul Persil Duras Lot-et-Garonne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2025-10-16 2025-11-20 2025-12-18 2026-02-26 2026-03-26
De 18h à 20h écriture à partir d’une proposition élaborée par Colette, animatrice d’ateliers d’écriture (le thème change chaque mois) et de 20h à 21h30 Lydie (The Old Bookshop) sert ses délicieux petits plats velouté, tartine salée, dessert (boisson en plus) .
17 Rue Paul Persil Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 36 58 14 lheurdecrire@orange.fr
English : Mots et Mets
German : Mots et Mets
Italiano :
Espanol : Mots et Mets
L’événement Mots et Mets Duras a été mis à jour le 2025-09-01 par OT du Pays de Duras CDT47