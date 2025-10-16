Mots et Mets Duras

Mots et Mets Duras jeudi 16 octobre 2025.

Mots et Mets

17 Rue Paul Persil Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2025-10-16 2025-11-20 2025-12-18 2026-02-26 2026-03-26

De 18h à 20h écriture à partir d’une proposition élaborée par Colette, animatrice d’ateliers d’écriture (le thème change chaque mois) et de 20h à 21h30 Lydie (The Old Bookshop) sert ses délicieux petits plats velouté, tartine salée, dessert (boisson en plus) .

17 Rue Paul Persil Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 36 58 14 lheurdecrire@orange.fr

