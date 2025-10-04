Mots et voyages Bibliothèque municipale Huguette Laudrain Noyal-Muzillac
Mots et voyages Bibliothèque municipale Huguette Laudrain Noyal-Muzillac samedi 4 octobre 2025.
Mots et voyages Samedi 4 octobre, 09h00 Bibliothèque municipale Huguette Laudrain Morbihan
entrée gratuiute pour tous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T19:00:00
Fin : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T19:00:00
Visite libre de la bibliothèque, atelier d’écriture à la plume, chasse au trésor dans Noyal Muzillac, dictée surprise, quiz littéraire, fabrication d’un livre, écrire une histoire, pièce de théâtre
Bibliothèque municipale Huguette Laudrain 1 rue de la Ferme du Portail 56190 Noyal-Muzillac Noyal-Muzillac 56190 Morbihan Bretagne 0297486960
Visite libre de la bibliothèque, atelier d’écriture à la plume, chasse au trésor dans Noyal Muzillac, dictée surprise, quiz littéraire, fabrication d’un livre, écrire une histoire, pièce de théâtre