Mots et voyages Bibliothèque municipale Huguette Laudrain Noyal-Muzillac

Mots et voyages Samedi 4 octobre, 09h00 Bibliothèque municipale Huguette Laudrain Morbihan

entrée gratuiute pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T19:00:00

Fin : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T19:00:00

Visite libre de la bibliothèque, atelier d’écriture à la plume, chasse au trésor dans Noyal Muzillac, dictée surprise, quiz littéraire, fabrication d’un livre, écrire une histoire, pièce de théâtre

Bibliothèque municipale Huguette Laudrain 1 rue de la Ferme du Portail 56190 Noyal-Muzillac Noyal-Muzillac 56190 Morbihan Bretagne 0297486960

