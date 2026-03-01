Mots mélangés : lecture-spectacle Maison de Victor Hugo PARIS

Les ateliers d’écriture en binôme

Programme mis en place par les

Éditions du Portrait en partenariat avec les associations Le Monde en

têtes, Kodiko, et la Maison Victor Hugo avec le soutien de la Ville de

Paris et Paris Musées, ainsi que L’Oréal et Le fonds de dotation agnès

b.

Le temps du Printemps des Poètes, placé en

2026 sous le signe de la Liberté, la Maison de Victor Hugo invite bénévoles,

étudiants, patients, soignants et réfugiés à s’inspirer de l’exposition

« Hugo décorateur ». Au fil des jours, les visiteurs pourront

découvrir : cartels éphémères, concert, hybridations, installation, jeux

graphiques pour enfants, lectures, rencontres et performances.

Après une série d’ateliers menés par l’écrivaine Sarah Bussy au musée, les binômes de personnes réfugiées et de personnes bénévoles imaginent une lecture spectacle inspirées par l’exposition « Hugo décorateur ».

Le samedi 21 mars 2026

de 11h00 à 12h15

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS

https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/mots-melanges-lecture-spectacle



