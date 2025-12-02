Mots pour maux Salim Nalajoie cie Je T’Aime Salle de l’Omnibus Les Rousses

Mots pour maux Salim Nalajoie cie Je T’Aime

Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 18:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Spectacle Mots pour maux de Salim Nalajoie et la cie Je T’Aime. Durée 75 minutes.

Spectacle gratuit dès 6 ans. Réservation Offices de Tourisme.

Mots pour maux Salim Nalajoie nous propose un voyage entre écriture et improvisation dans l’univers des mots ces mots dits qui finissent par maudire mais aussi ces mots qui permette de gai-rire les blessures. Un seul en scène qui ne laisse personne indifférent. Et comme il aime les spect-acteurs, il vous laisse, à vous public, une large place. Donnez-lui dont des mots, il vous les rendra Mots Pour Maux ! .

Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 54 58 52

