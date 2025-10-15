Mots pour mômes Maison pour tous Jean Moulin Le Mans

Mots pour mômes Maison pour tous Jean Moulin Le Mans mercredi 15 octobre 2025.

Mots pour mômes

Maison pour tous Jean Moulin 23 Rue Robert Collet Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 10:30:00

fin : 2025-10-15 11:15:00

Date(s) :

2025-10-15

Lecture

Des moments de découverte et de plaisir autour des livres. Histoires par la Perenne Cie.

10h30 Jean Moulin

Pour les 4-10 ans, accompagnés de leurs parents .

Maison pour tous Jean Moulin 23 Rue Robert Collet Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mots pour mômes Le Mans a été mis à jour le 2025-08-25 par CDT72