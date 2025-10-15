Mots pour mômes Maison pour tous Jean Moulin Le Mans
Mots pour mômes
Maison pour tous Jean Moulin 23 Rue Robert Collet Le Mans Sarthe
Début : 2025-10-15 10:30:00
fin : 2025-10-15 11:15:00
2025-10-15
Lecture
Des moments de découverte et de plaisir autour des livres. Histoires par la Perenne Cie.
10h30 Jean Moulin
Pour les 4-10 ans, accompagnés de leurs parents .
