Mots pour mômes Médiathèque Sud Le Mans mercredi 15 octobre 2025.
Début : 2025-10-15 15:30:00
fin : 2025-10-15 16:15:00
Lecture
Des moments de découverte et de plaisir autour des livres. Histoires par la Perenne Cie.
15h30 Sud
Pour les 4-10 ans, accompagnés de leurs parents .
Médiathèque Sud Boulevard Jean-Sébastien Bach Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
