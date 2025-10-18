Mots pour mômes Médiathèque Aragon Le Mans

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans

Début : 2025-10-18 15:30:00

fin : 2025-10-18 16:15:00

2025-10-18

Lecture

Des moments de découverte et de plaisir autour des livres. Histoires par la Perenne Cie.

15h30 Aragon

Pour les 4-10 ans, accompagnés de leurs parents .

72000 Sarthe Pays de la Loire

