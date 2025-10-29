Mots pour mômes Médiathèque Vergers Le Mans

Mots pour mômes

Médiathèque Vergers 45 Rue Thore Le Mans Sarthe

Début : 2025-10-29 17:00:00

fin : 2025-10-29 17:45:00

2025-10-29

Lecture

Des moments de découverte et de plaisir autour des livres. Histoires par la Perenne Cie.

17h Vergers

Pour les 4-10 ans, accompagnés de leurs parents .

