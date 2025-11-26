Mots pour mômes Maison de quartier Pierre-Guédou Le Mans
Maison de quartier Pierre-Guédou 13 Impasse Floréal Le Mans Sarthe
Début : 2025-11-26 16:15:00
fin : 2025-11-26 17:00:00
2025-11-26
Lecture
Des moments de découverte et de plaisir autour des livres. Histoires par la Perenne Cie.
16h15 Pierre Guédou
Pour les 4-10 ans, accompagnés de leurs parents .
