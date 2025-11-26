Mots pour mômes Maison de quartier Pierre-Guédou Le Mans

Mots pour mômes Maison de quartier Pierre-Guédou Le Mans mercredi 26 novembre 2025.

Mots pour mômes

Maison de quartier Pierre-Guédou 13 Impasse Floréal Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-26 16:15:00

fin : 2025-11-26 17:00:00

2025-11-26

Lecture

Des moments de découverte et de plaisir autour des livres. Histoires par la Perenne Cie.

16h15 Pierre Guédou

Pour les 4-10 ans, accompagnés de leurs parents .

