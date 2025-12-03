Mots pour mômes Maison pour tous Jean Moulin Le Mans

Maison pour tous Jean Moulin 23 Rue Robert Collet Le Mans Sarthe

Début : 2025-12-03 10:30:00

fin : 2025-12-03 11:15:00

2025-12-03

Lecture

Des moments de découverte et de plaisir autour des livres. Histoires par la Perenne Cie.

10h30 Jean Moulin

Pour les 4-10 ans, accompagnés de leurs parents .

