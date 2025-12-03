Mots pour mômes Médiathèque Vergers Le Mans
Mots pour mômes
Médiathèque Vergers 45 Rue Thore Le Mans Sarthe
Début : 2025-12-03 17:00:00
fin : 2025-12-03 17:45:00
2025-12-03
Lecture
Des moments de découverte et de plaisir autour des livres. Histoires par la Perenne Cie.
17h Vergers
Pour les 4-10 ans, accompagnés de leurs parents .
Médiathèque Vergers 45 Rue Thore Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
