Mots pour mômes Médiathèque Aragon Le Mans samedi 6 décembre 2025.

Mots pour mômes

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans

Début : 2025-12-06 15:30:00

fin : 2025-12-06 16:15:00

2025-12-06

Lecture

Des moments de découverte et de plaisir autour des livres. Histoires par la Perenne Cie.

15h30 Aragon

Pour les 4-10 ans, accompagnés de leurs parents .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

