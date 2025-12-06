Mots pour mômes Médiathèque Saulnières Le Mans

Mots pour mômes Médiathèque Saulnières Le Mans samedi 6 décembre 2025.

Mots pour mômes

Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:30:00

fin : 2025-12-06 11:15:00

Date(s) :

2025-12-06

Lecture

Des moments de découverte et de plaisir autour des livres. Histoires par la Perenne Cie.

10h30 Saulnières

Pour les 4-10 ans, accompagnés de leurs parents .

Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mots pour mômes Le Mans a été mis à jour le 2025-08-25 par CDT72