Mots pour mômes Médiathèque L’espal Le Mans

Médiathèque L’espal 62 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Début : 2025-12-10 15:30:00

fin : 2025-12-10 16:15:00

2025-12-10

Lecture

Des moments de découverte et de plaisir autour des livres. Histoires par la Perenne Cie.

15h30 L’espal

Pour les 4-10 ans, accompagnés de leurs parents .

Médiathèque L’espal 62 Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

