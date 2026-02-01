Mots pour mômes Médiathèque L’espal Le Mans
Mots pour mômes Médiathèque L’espal Le Mans mercredi 25 février 2026.
Mots pour mômes
Médiathèque L’espal 60-62 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 15:30:00
fin : 2026-02-25 16:15:00
Date(s) :
2026-02-25
Lecture
Histoires par la Pérenne Compagnie.
Des moments de découverte et de plaisir autour des livres
15h30 L’espal
Pour les 4-10 ans accompagnés de leurs parents .
Médiathèque L’espal 60-62 Rue de l’Estérel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Mots pour mômes Le Mans a été mis à jour le 2026-02-03 par CDT72