Mots pour mômes Médiathèque Saulnières Le Mans

Mots pour mômes

Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Début : 2026-03-07 10:30:00

fin : 2026-03-07 11:15:00

2026-03-07

Lecture

Histoires par la Pérenne Compagnie. Des moments de découverte et de plaisir autour des livres

10h30 Saulnières

Pour les 4-10 ans accompagnés de leurs parents .

