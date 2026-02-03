Mots pour mômes Jardin du Soleil Le Mans

Mots pour mômes

Jardin du Soleil 54 Rue du Soleil Le Mans Sarthe

Début : 2026-04-11 15:30:00

fin : 2026-04-11 16:15:00

2026-04-11

Lecture

Histoires par la Pérenne Compagnie. Des moments de découverte et de plaisir autour des livres

Dans le cadre de la Fête du Vivant

15h30 Jardin du soleil (54, rue du Soleil)

Pour les 4-10 ans accompagnés de leurs parents .

