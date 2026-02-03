Mots pour mômes Jardin du Soleil Le Mans
Mots pour mômes Jardin du Soleil Le Mans samedi 11 avril 2026.
Mots pour mômes
Jardin du Soleil 54 Rue du Soleil Le Mans
Début : 2026-04-11 15:30:00
fin : 2026-04-11 16:15:00
Lecture
Histoires par la Pérenne Compagnie. Des moments de découverte et de plaisir autour des livres
Dans le cadre de la Fête du Vivant
15h30 Jardin du soleil (54, rue du Soleil)
Pour les 4-10 ans accompagnés de leurs parents .
Jardin du Soleil 54 Rue du Soleil Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
