MOts premiers | mille formes & Le Lieu-Dit Le Lieu Dit Clermont-Ferrand

MOts premiers | mille formes & Le Lieu-Dit Le Lieu Dit Clermont-Ferrand dimanche 12 octobre 2025.

MOts premiers | mille formes & Le Lieu-Dit

Le Lieu Dit 10 rue Fontgieve Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

mOts premiers est une joute verbale, un corps à corps. Dans un espace scénographique digne d’un terrain de jeu, deux garçons jouent et se rencontrent. L’un danse hip hop, break…, l’autre parle lingala, français ou anglais.

.

Le Lieu Dit 10 rue Fontgieve Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 42 66 64 milleformes@ville-clermont-ferrand.fr

English :

mOts premiers is a verbal joust, a corps à corps. In a scenographic space worthy of a playground, two boys play and meet. One dances hip hop, break…, the other speaks Lingala, French or English.

German :

mOts premiers ist ein Wortgefecht, ein Körper an Körper. In einem szenografischen Raum, der einem Spielplatz gleicht, spielen und begegnen sich zwei Jungen. Der eine tanzt Hip Hop, Break…, der andere spricht Lingala, Französisch oder Englisch.

Italiano :

mOts premiers è una giostra verbale, un incontro corpo a corpo. In uno spazio scenografico degno di un parco giochi, due ragazzi giocano e si incontrano. Uno balla hip hop, break…, l’altro parla lingala, francese o inglese.

Espanol :

mOts premiers es una justa verbal, un encuentro cuerpo a cuerpo. En un espacio escenográfico digno de un parque infantil, dos chicos juegan y se encuentran. Uno baila hip hop, break…, el otro habla lingala, francés o inglés.

L’événement MOts premiers | mille formes & Le Lieu-Dit Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-09-23 par Clermont Auvergne Volcans