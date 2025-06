Mots Tri-Côtés Chez Paulette Réauville 28 juin 2025 18:00

Drôme

Mots Tri-Côtés Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville Drôme

Début : 2025-06-28 18:00:00

2025-06-28

Monsieur MO est un « emberlifitricoteur » de mots Personnage atypique, c’est avec l’inspiration d’un Raymond Devos, d’un Boby Lapointe et d’un Pierre Repp qu’il partage avec le public … et avec gourmandise les trésors jubilatoires de la langue française.

Chez Paulette 30 Route d’Allan

Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 57 95 associationdubourg@gmail.com

English :

Monsieur MO is an emberlifitricoteur of words: an atypical character with the inspiration of Raymond Devos, Boby Lapointe and Pierre Repp, he greedily shares the jubilant treasures of the French language with his audience.

German :

Monsieur MO ist ein « Emberlifitricoteur » von Wörtern: Als atypische Persönlichkeit teilt er mit der Inspiration eines Raymond Devos, eines Boby Lapointe und eines Pierre Repp die jubelnden Schätze der französischen Sprache mit dem Publikum ? und mit Gourmandise.

Italiano :

Monsieur MO è un ambasciatore di parole: personaggio atipico, condivide con il suo pubblico i tesori esuberanti della lingua francese con l’ispirazione di Raymond Devos, Boby Lapointe e Pierre Repp.

Espanol :

Monsieur MO es un emberlifitricoteur de las palabras: personaje atípico, comparte con su público los jubilosos tesoros de la lengua francesa con la inspiración de Raymond Devos, Boby Lapointe y Pierre Repp.

