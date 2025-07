Motte féodale Rue Barbacane Gennes-Val-de-Loire

Motte féodale Rue Barbacane Gennes-Val-de-Loire samedi 20 septembre 2025.

Motte féodale

Rue Barbacane Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Le lieu est propice à la promenade et au pique-nique. Il évoque les épisodes guerriers de Foulques Nerra, comte d’Anjou.

Accès permanent, vue de l’extérieur.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025. .

Rue Barbacane Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

English :

The site is ideal for walks and picnics. It evokes the warlike episodes of Foulques Nerra, Count of Anjou.

German :

Der Ort lädt zu Spaziergängen und Picknicks ein. Er erinnert an die kriegerischen Episoden von Foulques Nerra, dem Grafen von Anjou.

Italiano :

È un luogo ideale per una passeggiata o un picnic. Evoca gli episodi bellici di Foulques Nerra, conte d’Angiò.

Espanol :

Es un lugar ideal para pasear o hacer un picnic. Evoca los episodios bélicos de Foulques Nerra, conde de Anjou.

L’événement Motte féodale Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2025-07-21 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME