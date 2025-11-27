Motu[u] – Cie Nina La Gaine – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 19:00 – 20:05

Théâtre d’objets et épopée personnelle « On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, dit la chanson. Pas si sûr… » MOTU[U], « île » en tahitien, retrace le parcours d’une femme qui veut construire une famille. En recourant à l’adoption, elle va vivre un véritable voyage à travers le corps médical, puis l’administration française, pour enfin arriver en Polynésie française, archipel où se pratique le don d’enfant, l’adoption fa’aamu. Elle nous raconte comment la rencontre avec ces îles et leurs habitants a bouleversé sa vie.Mêlant récit fabuleux et histoire personnelle, MOTU[U] embarque le public dans une traversée de la Métropole à Papeete, rythmée par des escales sonores, visuelles et marionnettiques. Toute une épopée ! Écriture, direction d’acteurs et voix off : Hervé GuilloteauMise en scène, univers visuel : Jean-Louis OuvrardCréation, jeu, manipulation : Stéphanie ZanlorenziConstruction, technique manipulation, jeu : Pierre Airault Tout public à partir de 12 ans Durée : 1h05 Représentation jeudi 27 novembre 2025 à 19h dans le Club Onyx

