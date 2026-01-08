Motz’ en fête dictée et écriture Salle des Fêtes Pierrelatte
Motz’ en fête dictée et écriture Salle des Fêtes Pierrelatte samedi 7 mars 2026.
Motz’ en fête dictée et écriture
Salle des Fêtes 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte Drôme


Début : 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07

2026-03-07 2026-03-08
Les Amuseurs de Mots organisent lors de leur événement MOTZ’EN FÊTE une dictée sur le thème du Printemps des Poètes liberté, force vive, déployée…
Salle des Fêtes 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 31 69 98 lesamuseursdemots@gmail.com
English :
As part of their MOTZ’EN FÊTE event, Les Amuseurs de Mots are organising a dictation on the theme of the Printemps des Poètes: freedom, living strength, deployed?
