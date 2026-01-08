Motz’ en fête dictée et écriture Salle des Fêtes Pierrelatte

Motz’ en fête dictée et écriture

Salle des Fêtes 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08

Les Amuseurs de Mots organisent lors de leur événement MOTZ’EN FÊTE une dictée sur le thème du Printemps des Poètes liberté, force vive, déployée…

.

Salle des Fêtes 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 31 69 98 lesamuseursdemots@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of their MOTZ’EN FÊTE event, Les Amuseurs de Mots are organising a dictation on the theme of the Printemps des Poètes: freedom, living strength, deployed?

L’événement Motz’ en fête dictée et écriture Pierrelatte a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence