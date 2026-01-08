Motz’ en fête Lecture

Chapelle des Pénitents Pierrelatte Drôme

Début : 2026-04-24 18:00:00

fin : 2026-04-24

2026-04-24

Organisé par l’association Les Amuseurs de Mots L’événement MOTZ’EN FÊTE se poursuit avec ses lectures des textes écrits après la dictée du 7 mars.

.

Chapelle des Pénitents Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 31 69 98 lesamuseursdemots@gmail.com

English :

Organized by the association Les Amuseurs de Mots , MOTZ’EN FÊTE continues with readings of texts written after the March 7 dictation.

L’événement Motz’ en fête Lecture Pierrelatte a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence