Mouchette au pays des légendes Comédie de Limoges Limoges

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-11
2026-04-07
Rejoignez Mouchette dans sa nouvelle aventure poétique, musicale et hilarante ! Notre petite mouche intrépide et pleine d’enthousiasme, repart dans une nouvelle aventure au Pays des Légendes pour découvrir si nos personnages mythiques existent vraiment. De la Petite Souris au Lapin de Pâques, en passant par le mystérieux Marchand de Sable, Mouchette fait voyager grands et petits sur fond de chansons entraînantes et d’interactivité avec les enfants. Une invitation à rêver, à rire, et à croire en la magie, rendant chaque instant inoubliable pour les petits comme pour les grands. Ne ratez pas cette aventure extraordinaire qui éveillera l’imaginaire de vos enfants et les emportera dans un monde où tout devient possible ! .
Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39 reservations@lacomediedelimoges.com
