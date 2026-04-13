Mouette ou goéland, les connaissez-vous vraiment ?, Devant l’OT, Saint-Aubin-sur-Mer
Mouette ou goéland, les connaissez-vous vraiment ?, Devant l’OT, Saint-Aubin-sur-Mer lundi 20 juillet 2026.
Mouette ou goéland, les connaissez-vous vraiment ? Lundi 20 juillet, 10h00 Devant l’OT Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T10:00:00+02:00 – 2026-07-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-20T10:00:00+02:00 – 2026-07-20T12:00:00+02:00
Sais tu distinguer un Goéland d’une Mouette ? Les plages sont un lieu de vie pour de nombreux oiseaux qui s’y reposent, s’y nourrissent, s’y reproduisent. Mais au fait ces oiseaux, qui sont-ils ? Viens en apprendre plus sur ces espèces emblématiques du bord de mer. A partir de 6 ans.
(1-3km/2h) – Niveau 1
Devant l’OT Devant l’OTPas de descriptionSAINT-AUBIN-SUR-MER Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie
Mais au fait ces oiseaux, qui sont-ils ? Viens en apprendre plus sur ces espèces emblématiques du bord de mer.
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