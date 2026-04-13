Mouette ou goéland, les connaissez-vous vraiment ?, Devant l’OT, Saint-Aubin-sur-Mer

Mouette ou goéland, les connaissez-vous vraiment ? Lundi 20 juillet, 10h00 Devant l’OT Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T10:00:00+02:00 – 2026-07-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-20T10:00:00+02:00 – 2026-07-20T12:00:00+02:00

Sais tu distinguer un Goéland d’une Mouette ? Les plages sont un lieu de vie pour de nombreux oiseaux qui s’y reposent, s’y nourrissent, s’y reproduisent. Mais au fait ces oiseaux, qui sont-ils ? Viens en apprendre plus sur ces espèces emblématiques du bord de mer. A partir de 6 ans.

(1-3km/2h) – Niveau 1

Devant l’OT Devant l’OTPas de descriptionSAINT-AUBIN-SUR-MER Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie

Mais au fait ces oiseaux, qui sont-ils ? Viens en apprendre plus sur ces espèces emblématiques du bord de mer.