Moufles en scène: ateliers créatifs Salle des associations Fay-sur-Lignon

Moufles en scène: ateliers créatifs

Salle des associations Mairie Fay-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Ateliers proposés aux enfants par les artistes. Sur inscription.

Salle des associations Mairie Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 87 37 26

Children’s workshops with the artists. Registration required.

