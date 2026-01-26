Moufles en scène: ateliers créatifs Salle des associations Fay-sur-Lignon
Moufles en scène: ateliers créatifs Salle des associations Fay-sur-Lignon mardi 17 février 2026.
Moufles en scène: ateliers créatifs
Salle des associations Mairie Fay-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Ateliers proposés aux enfants par les artistes. Sur inscription.
Salle des associations Mairie Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 87 37 26
English :
Children’s workshops with the artists. Registration required.
L’événement Moufles en scène: ateliers créatifs Fay-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal