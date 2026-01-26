Moufles en scène: ateliers créatifs Salle des associations Fay-sur-Lignon

Salle des associations Mairie Fay-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif :

Début : 2026-02-17 14:30:00
2026-02-17

Ateliers proposés aux enfants par les artistes. Sur inscription.
Salle des associations Mairie Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 87 37 26 

English :

Children’s workshops with the artists. Registration required.

