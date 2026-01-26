Moufles en scène: lecture et kamachibai Les Vastres
Moufles en scène: lecture et kamachibai Les Vastres jeudi 19 février 2026.
Moufles en scène: lecture et kamachibai
Bibliothèque Les Vastres Haute-Loire
Lecture pour les petits par les bénévoles de l’associations 1001 liens des Vastres.
Bibliothèque Les Vastres 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 87 37 26
English :
Reading for children by volunteers from 1001 liens des Vastres.
