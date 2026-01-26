Moufles en scène: lecture et kamachibai Les Vastres

Moufles en scène: lecture et kamachibai

Bibliothèque Les Vastres Haute-Loire

Début : 2026-02-19 15:00:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Lecture pour les petits par les bénévoles de l’associations 1001 liens des Vastres.

Bibliothèque Les Vastres 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 87 37 26

English :

Reading for children by volunteers from 1001 liens des Vastres.

