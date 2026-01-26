Moufles en scène spectacle Aile bourdonne Salle de Mathias Fay-sur-Lignon

Moufles en scène spectacle Aile bourdonne

Salle de Mathias Mathias, chemin du Lignon Fay-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2026-02-15 15:00:00

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Spectacle suivie d’un gouter.

Marionnettes, théâtre, musique et chant par la Cie La nef ailée .

A partir de 5 ans. Durée: 50 min

.

English :

Show followed by a snack.

Puppets, theater, music and song by Cie La nef ailée .

Ages 5 and up. Running time: 50 min

