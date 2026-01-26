Moufles en scène spectacle Aile bourdonne Salle de Mathias Fay-sur-Lignon
Moufles en scène spectacle Aile bourdonne Salle de Mathias Fay-sur-Lignon dimanche 15 février 2026.
Salle de Mathias Mathias, chemin du Lignon Fay-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2026-02-15 15:00:00
fin : 2026-02-15
2026-02-15
Spectacle suivie d’un gouter.
Marionnettes, théâtre, musique et chant par la Cie La nef ailée .
A partir de 5 ans. Durée: 50 min
Salle de Mathias Mathias, chemin du Lignon Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 87 37 26
English :
Show followed by a snack.
Puppets, theater, music and song by Cie La nef ailée .
Ages 5 and up. Running time: 50 min
