Moufles en scène Spectacle Eskis suivi d’un gouter Saint-Front

Moufles en scène Spectacle Eskis suivi d’un gouter
Salle de la mairie Saint-Front Haute-Loire
Tarif : – –
Début : 2026-02-18 16:00:00
fin : 2026-02-18
2026-02-18
Spectacle Eskis par la Cie Poé. Danse, musique et peinture à partir de 6 mois, durée: 25 min.
Des mains qui jouent, des pieds qui patouillent, Eskis c’est une palette de couleur, de musique, de danse et de poésie .
.
Salle de la mairie Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 87 37 26
English :
Eskis show by Cie Poé. Dance, music and painting from 6 months, duration: 25 min.
Hands playing, feet pawing, Eskis is a palette of color, music, dance and poetry.
