Moufles en scène Spectacle Eskis suivi d’un gouter Saint-Front

Moufles en scène Spectacle Eskis suivi d’un gouter

Salle de la mairie Saint-Front Haute-Loire

Début : 2026-02-18 16:00:00

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Spectacle Eskis par la Cie Poé. Danse, musique et peinture à partir de 6 mois, durée: 25 min.

Des mains qui jouent, des pieds qui patouillent, Eskis c’est une palette de couleur, de musique, de danse et de poésie .

Salle de la mairie Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 87 37 26

English :

Eskis show by Cie Poé. Dance, music and painting from 6 months, duration: 25 min.

Hands playing, feet pawing, Eskis is a palette of color, music, dance and poetry.

