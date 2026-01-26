Moufles en scène: Spectacle Histoires ambulantes et goûter Le bourg Les Vastres
Moufles en scène: Spectacle Histoires ambulantes et goûter Le bourg Les Vastres dimanche 1 mars 2026.
Le bourg Garage municipal Les Vastres Haute-Loire
Début : 2026-03-01 15:00:00
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Histoires ambulantes par la Cie Kairos. Conte et musique pour les 3 10 ans. Durée: 45 min.
Le marchand d’histoires arrive en chanson sur son tricycle d’un autre âge, chargé de grands paniers…
Le bourg Garage municipal Les Vastres 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 87 37 26
English :
Histoires ambulantes by Cie Kairos. Storytelling and music for ages 3 10. Duration: 45 min.
The story merchant arrives in song on his tricycle from another age, loaded with large baskets…
