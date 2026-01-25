Moufles en scène: spectacle la lune, la nuit Salle des fêtes Chaudeyrolles

Moufles en scène: spectacle la lune, la nuit

Salle des fêtes Le bourg Chaudeyrolles Haute-Loire

Début : 2026-02-08 10:30:00

fin : 2026-02-08 11:00:00

2026-02-08

Théâtre d’ombres, ciné concert par la Cie Filalo. Tout public à partir de 9 mois. Durée: 30 min.

Réservation conseillée

Salle des fêtes Le bourg Chaudeyrolles 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 87 37 26

English :

Shadow theater, ciné concert by Cie Filalo. For all ages 9 months and up. Duration: 30 min.

Reservations recommended

L’événement Moufles en scène: spectacle la lune, la nuit Chaudeyrolles a été mis à jour le 2026-01-25 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal