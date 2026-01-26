Moufles en scène: Spectacle Le singe roi et goûter Salle des fêtes Les Estables
Moufles en scène: Spectacle Le singe roi et goûter Salle des fêtes Les Estables dimanche 22 février 2026.
Moufles en scène: Spectacle Le singe roi et goûter
Salle des fêtes Le bourg Les Estables Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 16:30:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Spectacle Le singe roi par la Cie Le phare à sons. J’ai une couronne! je suis roi! . Sur ces mots, le singe qui voulait être roi imposera ses ordres à tous…
Théâtre, musique, projection, à partir de 3 ans.
Le spectacle sera précédé d’un goûter.
.
Salle des fêtes Le bourg Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 87 37 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le singe roi show by Cie Le phare à sons. I have a crown! I am king! With these words, the monkey who wanted to be king imposes his orders on everyone?
Theater, music, projection, ages 3 and up.
The show will be preceded by a snack.
L’événement Moufles en scène: Spectacle Le singe roi et goûter Les Estables a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal