Moufles en scène: Spectacle Le singe roi et goûter Salle des fêtes Les Estables

Moufles en scène: Spectacle Le singe roi et goûter

Salle des fêtes Le bourg Les Estables Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 16:30:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Spectacle Le singe roi par la Cie Le phare à sons. J’ai une couronne! je suis roi! . Sur ces mots, le singe qui voulait être roi imposera ses ordres à tous…

Théâtre, musique, projection, à partir de 3 ans.



Le spectacle sera précédé d’un goûter.

.

Salle des fêtes Le bourg Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 87 37 26

English :

Le singe roi show by Cie Le phare à sons. I have a crown! I am king! With these words, the monkey who wanted to be king imposes his orders on everyone?

Theater, music, projection, ages 3 and up.



The show will be preceded by a snack.

