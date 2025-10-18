Mouguerre en rose Salle Haitz Ondoan Mouguerre

Salle Haitz Ondoan Lotissement Mouguerre Village Mouguerre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-18

L’ Amicale Laïque et la commune organisent l’événement. Venez nombreux, vêtus de rose. L’ ensemble des dons sera reversé à la ligue contre le cancer des Pyrénées Atlantiques.

Celle-ci fera une intervention pour démarrer le programme. Après un échauffement avec la Txiki Family, départ simultané de deux marches de 10 et 1,5 kilomètres accessibles aux enfants et PMR.

L’ après-midi se poursuivra avec du Taï Chi, Reïki, de la sophrologie et de la méditation, et une fresque géante sera à peindre ensemble. Les Rebels d’Oregon proposeront un spectacle de danse country.

A 20h30, un concert des Buhaminak sera donné à l’église. .

Salle Haitz Ondoan Lotissement Mouguerre Village Mouguerre 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 48 58 64 marie.mac@orange.fr

