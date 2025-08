« Mouilleron Autrefois » Espace Basile Bonnet (ancienne Chapelle) Mouilleron-Saint-Germain

« Mouilleron Autrefois » Espace Basile Bonnet (ancienne Chapelle) Mouilleron-Saint-Germain dimanche 21 septembre 2025.

« Mouilleron Autrefois »

Espace Basile Bonnet (ancienne Chapelle) Domaine Saint-Sauveur Mouilleron-Saint-Germain Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

A l’occasion des journées européennes du Patrimoine

A découvrir, une exposition de photos et de cartes postales anciennes, ainsi que des projections de films plus récents en lien avec l’association Souvenirs de la colo Delattre

OUVERT A TOUS, Gratuit. .

Espace Basile Bonnet (ancienne Chapelle) Domaine Saint-Sauveur Mouilleron-Saint-Germain 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 30 34

English :

On the occasion of the European Heritage Days

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio

L’événement « Mouilleron Autrefois » Mouilleron-Saint-Germain a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin