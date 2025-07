Moulade Montaut

Venez participer au moulade de Montaut et partagez une expérience conviviale !!

> Menu: Melon (2€); Moules (5€); Filet de caille (6€); Cœurs de canards( 5€) ; Gambas (5€); Frites (2€) ; Vin rouge ou rosé (6€) ; Glace et café offerts .

A partir de 20h dans les arènes.

Réservation souhaitées avant le 15 juillet. Paiement par carte bancaire possible sur place. En cas d’intempérie soirée déplacée à la salle Aliénor d’Aquitaine. .

Place Chanoine Lafitte Montaut 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 56 16 18 comite.fetes.montaut@gmail.com

English : Moulade

Come and take part in the Moulade de Montaut

> Melon; Mussels; Quail fillet; Duck hearts; Prawns; French fries; Wine; Complimentary ice cream and coffee. From 8pm in the arena.

Reservations required by July 15. Payment by credit card possible on site. Fallback to Salle Aliénor d’Aquitaine.

German : Moulade

Nehmen Sie an der Moulade de Montaut teil

> Melone; Miesmuscheln; Wachtelfilet; Entenherzen; Gambas; Pommes frites; Wein; Eis und Kaffee gratis. Ab 20 Uhr in der Arena.

Reservierung vor dem 15. Juli. Zahlung mit Karte vor Ort möglich. Rückzug in den Saal Aliénor d’Aquitaine.

Italiano :

Venite a partecipare alla Moulade de Montaut

> Melone; cozze; filetto di quaglia; cuore d’anatra; gamberi; patatine; vino; gelato e caffè in omaggio. Dalle 20:00 nell’arena.

Prenotazione obbligatoria entro il 15 luglio. Pagamento con carta di credito possibile in loco. Ritiro presso la Salle Aliénor d’Aquitaine.

Espanol : Moulade

Venga y participe en la Moulade de Montaut

> Melón; Mejillones; Filete de codorniz; Corazones de pato; Gambas; Patatas fritas; Vino; Helado y café de cortesía. A partir de las 20.00 h en la arena.

Reserva obligatoria antes del 15 de julio. Pago con tarjeta de crédito in situ. Retirada en la Salle Aliénor d’Aquitaine.

L’événement Moulade Montaut a été mis à jour le 2025-07-10 par Landes Chalosse