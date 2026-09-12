Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Moulay Belkhayat dans Dysfonctionnel à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Après un burn-out, Moulay découvre le café-théâtre et transforme ses galères du quotidien en véritables fous rires.

Santé mentale, couple, travail, foi, absurdités du quotidien… rien n’échappe à son humour, entre sincérité, autodérision et une bonne dose de folie.

Après avoir assuré les premières parties de Manu Payet, Ben et Camille Lorente, Moulay présente aujourd’hui son premier spectacle, révélé au Festival Off Avignon 2026. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Moulay Belkhayat dans Dysfonctionnel à L’improviste

L’événement Moulay Belkhayat dans Dysfonctionnel à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme