Moulay Belkhayat dans Dysfonctionnel à L’improviste Brive-la-Gaillarde
vendredi 27 novembre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Moulay Belkhayat dans Dysfonctionnel à L’improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:00:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
Après un burn-out, Moulay découvre le café-théâtre et transforme ses galères du quotidien en véritables fous rires.
Santé mentale, couple, travail, foi, absurdités du quotidien… rien n’échappe à son humour, entre sincérité, autodérision et une bonne dose de folie.
Après avoir assuré les premières parties de Manu Payet, Ben et Camille Lorente, Moulay présente aujourd’hui son premier spectacle, révélé au Festival Off Avignon 2026. .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
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English : Moulay Belkhayat dans Dysfonctionnel à L’improviste
L’événement Moulay Belkhayat dans Dysfonctionnel à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme
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