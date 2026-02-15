Moule Fest Sauméjan
Moule Fest Sauméjan samedi 7 mars 2026.
Moule Fest
L’Airial Sauméjan Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes.
Venez partager un moment festif et ludique.
De 14h à 17h stands d’associations
De 14h30 à 16h30 animations et ateliers
Buvette, goûter
14h30 spectacle de sneige K. Femme, française, normale ? avec participation au chapeau
19h30 repas moules/frites, vin blanc-dessert-café.
Performance Sama-femme, vie, liberté ! .
L’Airial Sauméjan 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13
English : Moule Fest
