Moule Fest

L’Airial Sauméjan Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes.

Venez partager un moment festif et ludique.

De 14h à 17h stands d’associations

De 14h30 à 16h30 animations et ateliers

Buvette, goûter

14h30 spectacle de sneige K. Femme, française, normale ? avec participation au chapeau

19h30 repas moules/frites, vin blanc-dessert-café.

Performance Sama-femme, vie, liberté ! .

L’Airial Sauméjan 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Moule Fest

L’événement Moule Fest Sauméjan a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Coteaux et Landes de Gascogne